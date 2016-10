FIFA president pakkus välja revolutsioonilise idee

Nimelt tahab jalgpallimaailma juht tulevikus MMile lubada koguni 48 riiki, aga kõik alagrupiturniirile ei pääseks. Kindlalt oleks alagrupiturniiril korraldajamaa(d) ja valikturniiri parimad - kokku 16 koondist. Ülejäänud 32 riiki loositakse idee järgi aga paaridesse ja alagruppidesse pääsevad ainult paaride võitjad.

«See tähendaks, et jätkaksime suures mahus tavalise MMiga, kus on 32 koondist. Vahe on selles, et peole pääseks koguni 48 riiki. Tahame arendada kogu maailma jalgpalli ja MM on meie ala suurim sündmus. See on rohkem kui võistlus, see on sotsiaalne sündmus,» rääkis Infantino BBC vahendusel.

Infantino lisas, et jalgpalli MMi tuleviku kohta selgub rohkem 2017. aastal, kui otsustatakse, millised ideed käiku lasta ja millistest loobuda.