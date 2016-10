21. septembril oli Messi sunnitud Barcelona ning Madridi Atletico vahelises kohtumises väljakult enneaegselt lahkuma kubemevigastuse tõttu, kirjutas Soccernet.ee.

Samal põhjusel ei saa Argentina koondise peatreeneri Edgardo Bauza sõnul pallivõlur ka oma rahvusmeeskonda aidata: «Messi on oma vigastuse pärast mures. Ta tahaks väga mängida ning on raske teda väljaku kõrval näha. Me ei mõelnud kordagi tema meeskonda lisamisest. Peame olema ettevaatlikud.»