Reim: Kreekal on nõrku kohti, kust nõelata

«Kahe kohtumise vahe on suhteliselt lühike. Viimase minutini on vaja seega vaadata, millises seisus keegi on,» sõnas Reim ning tunnistas, et valikuid tuleb teha ka lähtuval vastasest. «Kindlasti tuleb rohkem kaitsetööga tegeleda. Ainult kaitsvaid mängijaid kindlasti väljakule ei pane. Võib olla tuleb mõnele mehele natuke puhkust anda ja mõned positsioonid asendada värskete jalgadega meestega.»

«Kreeka on füüsiliselt hästi võimas võistkond. Nende puhul ei ole ainult jooksuvõimus, vaid nad on kehaliselt võimsad. Esimeses kahes valikmängus on nad vastase murdnud sellega, et nad palju duelle võitnud ja mõned lihtsad väravad saanud,» rääkis Reim vastase tugevustest. «Peame olema hästi valmis. Loodame, et homme näete ka seda. Neil on nõrku kohti, kust neid nõelata. Võimatut ei ole midagi.»