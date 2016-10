Video: kuidas on jalgpallurite elu 50 aastaga muutunud?

Eurosport on teinud ülevaatliku ja humoorika video jalgpallurite elu muutumisest viimase 50 aasta jooksul. Toonastest lepingutest on näha, et tippjalgpalluri nädalapalk oli tänapäevases vääringus alla 1000 euro nädalas. Praegu teenitakse aga parematel juhtudel üle 200 000 euro nädalas.