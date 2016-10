Poksimaailma valitsejat Tyson Furyt ootab täna järjekordne tagasilöök

Täna koguneb Briti Poksiliidu juhatus ning arutletakse Furylt poksilitsentsi ära võtmist. Suurbritannia meedia teatel jääbki Fury enda litsentsist ilma, kirjutab Eurosport.

Furyle heidetakse ette ajakirjale Rolling Stone antud intervjuud, kus ta tunnistas avalikult kokaiini tarvitamist suurtes kogustes.

Kui Fury jääb litsentsist ilma, siis on ta kaotamas ka enda meistrivöösid. See annaks hoogu juurde võimalusele, et ringis lähevad novembri lõpus vastamisi Vladimir Klitško ja Anthony Joshua. Joshua valduses on praegu IBFi meistrivöö.