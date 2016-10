Alar Varrak: ütlesin meestele, et kui nii edasi mängime, saame tappa. Nii läkski.

«Kui kõik sujub, siis suudame hästi mängida, aga hea meeskonna tunnus on stabiilsus. Tegime soliidse esimese poolaja, aga teine poolaeg oli väga halb. Ütlesin ühel minutilisel vaheajal, kui juhtisime veel enam kui kümne punktiga, et kui nii jätkame, saame tappa. Nii läkski. Andsime initsiatiivi ära ja vahel on seda raske tagasi saada,» ütles Varrak, kelle hoolealused juhtisid Tartu Ülikooli vastu kolmanda veerandi alguses parimal juhul 22 punktiga.

«Liikumised kipuvad väsimuse pealt endiselt sassi minema. eestlastel on kergem, sest nad on minuga ka varasemalt tuttavad, aga välismängijad teevad endiselt muret. Õnneks on neil piisavalt plusse, seega lootus säilib,» lisas ta.