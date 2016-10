Uskumatu debüüt: 19-aastane tulevikustaar viskas oma esimeses NHLi mängus neli väravat

Matthews on esimene mängija NHLi modernse perioodi jooksul, kes oma debüütmängus neli väravat on visanud. Viimane NHLi drafti avavalik, kes viskas oma debüütmängus rohkem kui värava, oli Aleksandr Ovetškin, kes valiti liigasse 2004. aastal Washington Capitalsi poolt. NHLi debüütmängus on enne Matthewsi kübaratrikiga hakkama saanud viis mängijat.

«Väga palju selliseid mänge ei ole,» ütles Matthews, kellest sai 12. avavaliku mängija, kes on debüütmängus skoori teinud. «See on ainult üks mäng. Tuleb edasi liikuda ning keskenduda järgmisele. Juhtus lihtsalt see, et mul oli individuaalselt hea õhtu,» rääkis hokimängija.