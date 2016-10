Tiit Sokk: koondisest loobumine on rumalus

Korvpalliliit võttis konverentsi kokku pressiteate vahendusel, kust selgus, et nii Indrek Visnapuu, Tiit Sokk kui ka Mait Käbin olid oma sõnavõttudes resoluutsed, öeldes, et koondisesse tulek on nii elementaarne, esmane asi, et sellest loobumisele nemad ei suudaks isegi mõelda.

Konverentsi lõpetas samal teemal Eesti koondise peatreener Tiit Sokk, kes sõnas samuti, et koondises mängimine peaks olema iga mängija eesmärk. «Koondises osalemisest loobumine on karuteene iseendale, sisuliselt on see rumalus,» nentis Sokk.