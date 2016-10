Itaalia lehed: Ferrari näitab jälle võistkonna juhile ust

2014. aastal Ferrariga liitunud Arrivabene koha võtab Itaalia väljaannete arvates üle Mattia Binotto. Ferrari on ühe kaotuse juba hiljuti üle elanud, kui kuu aega tagasi lahkus ametist tehnikadirektor James Allison.

Hispaania väljaande Marca väitel on aga Ferrariga liitumas Eric Boullier, kes on praegu McLareni võistkonna juht. Tegemist oleks hea uudisega Kimi Räikkönenile, sest aastatel 2012-13 pidas Boullier sama ametit Lotuse võistkonnas, kus toona sõitis ka Räikkönen. Marca sõnul on prantslase kui Ferrari võimaliku uue tiimipealiku nimi kerkinud esile viimase nädala jooksul.

Ferrari sõitja võitis MM-tiitli viimati 2007. aastal, kui hooaja kokkuvõttes jäi löömatuks Räikkönen. Tootjate arvestuses saadi viimane tiitel 2008. aastal, kuid Felipe Massa kaotas toona sõitjate arvestuses dramaatilisel moel ühe punktiga Lewis Hamiltonile. Sestsaadik on Ferrari kontole lisandunud võistkondlikus arvestuses kaks teist, kolm kolmandat ja kaks neljandat kohta.

Mullu lõpetati teisena, Sebastian Vettel ja Räikkönen said hooaega valitsenud Mercedese sõitjate Hamiltoni ja Nico Rosbergi järel kolmanda-neljanda koha. Tänavu on Ferrari neli etappi enne hooaja lõppu kolmas ning Vettel on poodiumile tõusnud kuuel ja Räikkönen neljal korral, kuid ühtegi etapivõitu pole mehed kirja saanud. Teisel kohal olevast Red Bullist jäädakse maha juba 50 punktiga.

Eric Boullier (keskel) ja Kimi Räikkönen 2013. aastal Lotuse võistkonnas. FOTO: Scanpix