«Meldoonium on preparaat, mida manustasid kõik,» vahendab volley.ee Markini sõnu. «Mida jõime enne, joome ka praegu. Tarvitasime mingeid vitamiine ja see oli ka kõik. Loodan, et meldoonium on nüüdsest kõigil organismist väljunud ja kedagi enam kinni ei püüta.»

Markin andis meldooniumit sisaldanud dopinguproovi selle aasta märtsis. Alates jaanuarist kuulub meldoonium keelatud ainete nimekirja.