Eesti koondis lõpetas curling’u MMi kaotusega

Seega kogus Eesti segavõistkond Kaasanis toimuval MMil kolm võitu ja neli kaotust. Oma alagrupis saadi kaheksa võistkonna konkurentsis viies koht. Alagrupist pääses edasi ühegi kaotuseta alagrupi liider Saksamaa, kellele järgnesid Šveits ja Türgi.

Eesti Curlingu Liidu president Fred Randver sõnas, et kuna Eesti segavõistkonna jaoks oli tegemist alles esimese tiitlivõistlusega, võib tulemusega rahul olla. «Võistkonnal on käsil alles esimene täispikk hooaeg ning antud tulemusega oleme väga rahul. Eesti curling saab paremaks ainult seeläbi, mida rohkem on meil mängijaid, kes omavad suurvõistluste kogemust. See kogemus tuuakse Eestisse tagasi ning tänu sellele muutub ka meie siseriiklik konkurents aina tugevamaks,» sõnas Randver.

Eestit esindasid segavõistkondade maailmameistrivõistlustel Elise Nassar, Sten Andreas Ehrlich, Erika Tuvike ja kapten Kaarel Holm. Oma alagrupis kohtusid Eesti curlingumängijad Saksamaa, Šveitsi, Türgi, Sloveenia, Hollandi, Walesi ja Horvaatia esindustega.