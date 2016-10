Guardiola lukustas mängijad ligi tunniks ajaks riietusruumi

23. oktoober 2016 21:28

Manchester City jalgpalliklubi on jäänud nüüd kõikide sarjade peale viies viimases kohtumises võiduta. Loomulikult on selline olukord ManCity peatreeneri Pep Guardiola jaoks vastuvõetamatu. Tänase 1:1 viigi järel Southamptoniga said tema viha tunda ka mängijad.

Briti meedia teatel pidid mängijad tänase mängu järel istuma ligi tund aega riietusruumis ja kuulama Guardiola etteheiteid. Nii hilines Guardiola ka mängujärgsele pressikonverentsile. «Punane vein oli väga hea ja ma nautisin enda klaasikest veidike kauem,» viskas Guardiola esmalt pressikonverentsil nalja. Seejärel lisas aga 45-aastane peatreener: «Oleme selles olukorras koos. Me rääkisime. Rääkisime praegusest olukorrast. Arutlesime praegust olukorda ja rääkisime, kuidas taas tõusuteele jõuda. Olen olnud ka jalgpallur ning tean, et selliseid asju võib juhtuda. See on osa jalgpallist.» ManCity hoiab Premier League’is 20 punktiga jätkuvalt esikohta, kuid teisel ja kolmandal kohal oleval Londoni Arsenalil ja Liverpoolil on samuti 20 silma.

45 mins after end of game at Etihad stadium Man city players still locked in the dressing room @BBCMOTD — Steve Bower (@SteveBowercomm) October 23, 2016