Bengals asus matši juhtima juba avaveerandi järel, mis võideti 7:0. Teise veerandi võitis Bengals 14:10 ja kolmanda 10:7. Viimasel veerandil skoori enam ei tehtud.

Hunt teenis taas mänguaega ning näitas üles ka aktiivsust. Statistilisi näitajaid eestlane kirja ei saanud.

Bengalsil on tabelis nüüd 3 võitu ja 4 kaotust ja see annab AFC põhjadivisjonis kolmanda koha. Browns on kaotanud kõik oma 7 matši.