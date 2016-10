Jalgpalli otsepilt: Paide üritab kulda jahtivale Infonetile jalga taha panna

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tallinna Infonet – Paide Linnameeskond

Reedel 28. oktoobril kell 19.00 Infoneti Lasnamäe staadionil

Premium liiga tänavune hooaeg on näidanud, et kindel on see, et miski pole kindel. Tiitlifavoriidiks number üks tõusnud Infonet naasis möödunud reedel Narvast vaid viigipunktiga ning kaks vooru enne hooaja lõppu on kõik lahtine. Reede õhtul kell 19 tuleb Lasnamäele külla Paide Linnameeskond, kes on sel hooajal näidanud, et suudab suurtele vastu hakata.

Infonetil on enne vooru algust kogutud 74 punkti ehk kaks enam kui Levadial, Nõmme Kaljul või Floral. Viienda koha heitluses on punktid hädavajalikud ka Paidele. Neil on Sillamäega koos võrdsed 47 punkti, kuid omavaheliste mängude väravate vahe on Sillamäe kasuks.

Kollaste kaartide tõttu ei saa Infoneti meeskonda aidata poolkaitsja Aleksandr Dmitrijev.

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: «Valmistume selleks mänguks tundega, et oleme oma fännide ees võlglased pärast mängu Narvaga. Püüame neid oma viimases kodumängus rõõmustada nii tulemusega kui ka ründava ja tulemusliku mänguga.»

Infoneti ründaja Artur Rättel: «Eelmise nädalal saime väikese tagasilöögi, aga endiselt on kõik meie endi kätes ja enam eksimisruumi pole. Võimaluste realiseerimine peab paremaks minema ja kõik peavad siin viimasel nädalal endast kõik väljakule jätma.»

Paide juhendaja Meelis Rooba: «Paidel tuleb hooaja viimane välismäng tiitlipretendendi Infonetiga, kes teab hästi, et meid alahinnata ei saa. Meil on eesmärk saavutada viies koht ja selleks peame võtma igast mängust maksimumi.­»

Paide mängija Martin Kase: «Hea võimalus ennast veel viimasteks mängudeks kokku võtta ja tabeliliidrile kõva lahing pakkuda. Eesmärk on kindlasti punktilisa teenida, et Paide saaks rekordarvu punkte hooaja peale, aga teisalt tahame ka veidi kaarte segada ja sellega tiitlijahi kõigi jaoks põnevamaks muuta!»