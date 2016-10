Andy Murray liigub esmakordselt maailma esireketiks kerkimise suunas

29-aastane Murray, kes pidas tänavu juba 78. üksikmängukohtumise, võib esinumbriks kerkida juba alanud nädalal peetaval Pariisi Masters-turniiril, kui ta selle võidab ja praegune esireket Novak Djokovic ei jõua finaali. Kui Djokovic peaks konkurentsist pudenema enne poolfinaale, piisab Murrayle ka finaalikohast.

Kolmekordne suure slämmi turniirivõitja ja kahekordne olümpiakuld Murray pole varem mitte kunagi maailma esireket olnud. «Jõuan iga võiduga sammukese lähemale, aga ikkagi on veel pikk tee minna. Teiselt kohalt esimeseks tõusmine tundub pisiasjana, kuid see on raskeim võimalik samm. Sajandalt kohalt viiekümnendaks on palju lihtsam tõusta,» tõdes Murray BBC vahendusel pärast finaali.

Viinis löömatuks jäämine märkis Murrayle juba kolmandat järjestikust turniirivõitu, sest šotlane võidutses enne seda ka Pekingis ja Shanghais. Pärast juunis toimunud Prantsusmaa lahtisi on Murray kaotanud vaid kolm kohtumist.