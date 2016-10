Raisma kohtub Tallinna turniiril päeva põnevusmatšis tuttava venelasega

Eestlased alustasid loosi tahtel omavaheliste paarismängudega. Vladimir Ivanov ja Kenneth Raisma alistasid Kristjan Tamme ja Dmitri Sitaki 6:4, 6:2 ning vennad Mattias ja Kristofer Siimar sama tulemusega Karl Kiur Saare ja Oskar Lusti. Homme on vastamisi võitjapaarid.

Täna on eestlased võistlustules üksikmängudes. Kell 11 on Kristjan Tamme vastaseks turniiri kaheksanda paigutusega slovakk Patrik Fabian (ATP 630). Kolmanda mänguna on Mattias Siimar vastamisi venelase Alexander Vasilenkoga (ATP 676), kes nädal tagasi alistas Tartus Paf Openil esimeses ringis Anton Pavlovi. Järgmisena on eestlaste duell Vladimir Ivanovi ja Kristofer Siimari vahel.

«Sellel nädalal on igal õhtul põhjust Laagri tennisekeskusesse tulla,» ütles turniiridirektor Kaia Kanepi. «Sätime päeva põnevaima mängu kella kuueks, et huvilistel oleks võimalik tööpäeva lõppedes tasemel tennist nautida.»

Täna on päeva mänguks tõeline maiuspala. Kenneth Raisma on taas vastamisi endast kolmsada kohta eespool oleva Vitaly Kozjukoviga (RUS). Nädal tagasi Tartus Paf Openil kohtusid mehed samuti esimeses ringis ja siis võitis Raisma otsustavas setis 6:3, 3:6, 6:3.