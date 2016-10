Mercedes tahtis Mehhikos võidutsenud Hamiltoni juba esimesel ringil rajalt ära kutsuda

Mehhikos esikohalt startinud Hamiltonil, kes jahib hetkel üldarvestuses esimest kohta hoidvat tiimikaaslast Nico Rosbergi, tekkisid soojendusringil probleemid ning võidusõidu esimese ringi esimeses kurvis kihutas britt konkurentide rünnakute tõrjumiseks üle muruplatsi. Kuigi Hamilton lõikas sellega rada, siis kohtunikud talle karistust ei määranud, kuna leiti, et edu ta sellega ei saavutanud.

Tagantjärele on Mercedese tiim tunnistanud, et olukord Hamiltoniga oli keeruline ja reaalselt kaaluti võimalust juba esimesel ringil mees rajalt ära kutsuda, sest rehvidega oli tõsiseid probleeme. «Meil oli tõsine vestlus raadiosides, kas peaksime ta turvalisuse kaalutlustel rajalt ära kutsuma. Igal teisel etapil oleksime ta boksi kutsunud ja ta oleks sõidu kaotanud. Hoidsime teda rajal seetõttu, et ei tahtnud temalt meistritiitli võitmise võimalust ära võtta,» selgitas Mercedese tiimi juht Toto Wolff.

Mehhikos esikoha võitnud Hamiltonil on nüüd koos 330 punkti, Rosbergil liidrina 349 silma. Sõita on jäänud veel kaks etappi. Kui Hamilton võidaks mõlemad sõidud, peaks Rosberg meistritiitli võitmiseks olema mõlemal etapil teine või ühel etapil finišeerima teisena ning ühel etapil kolmandana.