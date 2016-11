Northug lõikab Johaugi dopinguskandaalist kasu

Petter Northugi treener Stig Rune Kveen tunnistas, et tema hoolealune saab praegu toimuvast kasu lõigata, kuna varem on just Northug olnud enim meedia huviorbiidis. «Oleme rahul, et meie ümber vähem kära on,» ütles ta Dagbladetile. «Kokkuvõttes teeb see skandaal suusatamisele muidugi kahju, kuid Petteri vastu tuntakse ilmselt terve hooaja jooksul vähem huvi.»

Kveeni sõnul sujub Northugi hooajaks ettevalmistumine suurepäraselt ning tema hoolealune on suutnud vältida vigastusi ja haigusi. «Praeguses ettevalmistuse faasis pole ta kunagi nii heas vormis olnud. Ta on sammu võrra ees, kui näiteks enne 2014/2015 hooaega.»