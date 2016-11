Rallibossid andsid järele ning Ogier sai oma tahtmise

Kolmapäeval toimunud WRC komisjoni koosolekul otsustati, et minnakse tagasi vanade liistude juurde ehk MM-sarja liider peab kindlalt esimesena startima vaid reedesel rallipäeval. Laupäeval ja pühapäeval pannakse stardijärjestus paika ralli pingerivi järgi. Seega saab eelise see, kes reedese päeva lõpuks parimal kohal on. Teistele asub rada puhastama avapäeva kõige aeglasem piloot.

Ogier on pidevalt teepuhastaja rollis olnud ning prantslane pole reegli kritiseerimisega tagasi hoidnud. Volkswageni meeskonna juht Jost Capito sõnul oli isegi päevakorral võimalus, et Ogier lõpetab antud reegli tõttu karjääri.