Romanjuk püstitas Itaalias uue Eesti hooaja tippmargi

UJUMINE. Eesti ujumises on äsja lõppenud olümpiatsükli järel otsima asutud uut koondise peatreenerit. Järgmisteks olümpiamängudeks on seatud kõrged sihid ja Eesti Ujumisliidu arvates ei peaks nende elluviija tingimata pärinema ujumise siseringist, vaid seekord otsitakse juhendajat laiemast ringkonnast ning selleks kuulutati välja avalik konkurss.

Medalimehed, tipud, kustunud lootused ja põrumised

Rio olümpia näitas, et Eesti spordi keskmisel tasemel pole viga – üksteist esikümne kohta pole halb saavutus. Samas võideti vaid üks medal ning see on viimase 20 aasta suveolümpiate viletsaim tulemus. Mitu medalilootust suutis oma võimaluse ise luhta ajada. Lisaks polnud puudust ka lihtsalt põrujatest ja nendest, kelle tase ei võimaldagi tippkonkurentsi sekkuda. Postimehe olümpiatiim andis Eesti sportlaste esinemisele hinnangu ja jagas nad vastavalt sooritusele gruppidesse.