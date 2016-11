Tottenhami tabas suure derbi eel valus uudis

20-aastane Alli peab vahele jätma ka Inglismaa koondise MM-valiksarja mängi Šotimaaga ning sõprusmängu Hispaaniaga. «Ta põrkas meeskonnakaaslasega kokku ning väänas põlve. Loodetavasti pole vigastus liiga tõsine, ta on meie jaoks väga tähtis mängija,» sõnas Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino. «Ta ei saa mängida mõned nädalad. Tema täpsem seisund selgub täna või homme.»

Tottenham on enne mängu Arsenaliga liigatabelis 20 punktiga viiendal koha. Arsenalil on punkte 23, mis annab mängu enam pidanud Chelsea ja Manchester City järel kolmanda koha. Sama palju punkte on ka Liverpoolil, kes õhtul mängib Watfordiga.