Salapärane Robert Upshaw võib ikkagi Kalev/Cramosse jääda

«Ma ei saa seda mingilgi moel kinnitada, sest me pole sellest teemast Upshaw' agendi või isegi tema endaga rääkinud,» lausus Sibul Postimehele.

Upshaw tegi täna sotsiaalmeediakanalis Facebook postituse, millest võis välja lugeda, et tema päevad on Eestis loetud. «Tahan väga tänada (Kalevi abitreenerit - toim) Martin Müürseppa, kes aitas mul Eesti eluga kohaneda. Ta õpetas mulle väga palju Euroopa korvpalli kohta, andes edasi oma kogemusi. Ma ei suuda väljendada, kui tänulik ma talle olen. Lisaks on ta ka päris naljakas,» kirjutas ameeriklane.

Sibula sõnul pole Upshaw asjade seisu päris õigesti hinnanud. «Ta on võib-olla aru saanud, et me pole täielikult tema toimetamistega rahul. Tegelikult see nii pole. Peame varsti treenerite ja klubi presidendiga maha istuma ning siis otsustame, mis temaga saab.»

Upshaw kohta on erinevad spekulatsioonid liikunud juba mitu nädalat. Ameeriklasel avastati põlvehäda, mille puhul pole kindel, kui tõsine see on ja kui kiiresti võiks vigastus taanduda. Seepärast on Kalev/Cramo juba mängijate turul ringi vaadanud, aga Sibula sõnul tuleb laiahaardelisemate otsingute alustamiseks Upshaw kohta käiv otsus ära oodata.

Eile mängis Kalev/Cramo Ühisliigas Nižni Novgorodiga, kellelt tuli vastu võtta 81:102 kaotus. Upshaw jäi aga Tallinnasse põlve ravima. Praegu viibivad ülejäänud tiimi liikmed endiselt Venemaal, sest sarnaselt Eestile valitsevad seal lumised ja tuulised ilmaolud.

«Jõudsime Nižni Novgorodist Moskvasse, aga siit saame kõige varem minema homme hommikul. Praegu otsime hotelli, kus mängijad puhata saaks,» raporteeris Sibul sündmuste keerisest.