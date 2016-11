Ibrahimovic vabandas ManU fännide ees

United kohtus eile Swansea Cityga ja Manchesteri meeskond sai kirja 3:1 võidu. Ibrahimovici arvele kanti lisaks kahele väravale aga ka üks kollane kaart ning sel suvel Inglismaa meeskonnaga liitunud rootslane peab järgmise liigakohtumise Arsenaliga vahele jätma.

«Inglismaal on jalgpalli keeruline mängida, see on siin väga füüsiline. Pean sellega lihtsalt leppima,» rääkis Ibrahimovic mängu järel. «Vabandan selle eest, et mind on järgmiseks mänguks kõrvaldatud. Soovin, et see poleks nii, sest tegu on mänguga, mida ma väga mängida tahtsin. Samas usaldan oma meeskonnakaaslaseid ja tiimi ning tean, et nad saavad ka ilma minuta hästi hakkama,» lisas Unitedi ründaja.

United paikneb 11 liigamängu järel kuuendal kohal, neil on saldost ette näidata 18 punkti. Arsenal, kellega kohtutakse 19. novembril, on kokku saanud 24 punkti ja sellega hoitakse neljandat kohta. Inglismaa liigat juhib 26 punktiga Liverpool.