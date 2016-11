Pärast 2013. aasta detsembris toimunud rasket suusaõnnetust, kus seitsmekordne maailmameister sai raske peavigastuse, on Schumacheri perekond hoidnud sakslase tervisliku olukora detaile suures osas enda teada. Vaid väga lähedased sõbrad on saanud vormelilegendi külastada ja üks neist on Massa, kes 2006. aastal sõitis koos Schumacheriga Ferrari meeskonnas.

«Käisin tal külas, kui ta magas. See polnud kerge külaskäik,» vahendas Iltalehti Massa sõnu. «Tema perekonnal on õigus teha just täpselt seda, mida nad tahavad, ja nad ei pea meile rääkima, mis toimub,» kaitses endine tiimikaaslane Schumacheri perekonna valikut hoida saladuseloori.