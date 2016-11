Video: maailmameister Sagan näitas imelist rattavalitsemise oskust

Eestlased kaasatud suurde mängu

Kui usutavaks peate tõika, et eestlasel on võimalus panustada nii nõu kui ka jõuga maailma parima maanteeratturi edusse? Või koguni mitmel maarjamaalasel korraga? Igal juhul ei kuulu see väide utoopia valdkonda, sest augusti alguses liitus maailma maanteeratturite edetabelit (14. augusti seisuga – toim) juhtiv slovakk Peter Sagan Saksa jalgrattaklubiga Bora-Argon 18 (BOA), kus töötavad mehaanikutena eestlased Gerd Kodanik ja Risto Usin. «Jah, praegusel hetkel oleme meie ainukesed, aga eks tuleb loota, et Maarjamaalt on meile järelpõlve tulemas,» kinnitab imepärast fakti ka Usin.