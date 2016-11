Endise Uruguai koondise ründaja maailmarekord teeb silmad ette ka Ojamaale

Ojamaa rännakutest ja umbkaitse murdmisest

Henrik Ojamaa on mitteametlik Eesti meister klubivahetamises. Ta on mänginud profijalgpalli kaheksas välisriigis ja 11 klubis, teised Eesti pallimängijad selliste arvudeni jõudnud pole. Ojamaa ise näeb olukorda positiivsest küljest ning tunneb, et iga klubivahetus on aidanud kaasa tema arengule.