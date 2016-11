Klavani noor konkurent on taas valmis mänguminutite eest võitlema

Pärast rohkem kui aasta pikkust vigastuspausi taas mänguvormi tõusnud Gomez mängis pühapäeval suletud uste taga peetud sõpruskohtumises tugevuselt Inglismaa kolmanda liiga klubi Accringtoniga. See oli esimene kord pärast möödunud aasta oktoobrit, kui Inglismaa noortekoondislane Liverpooli mängusärgi selga tõmbas.

Samas ei kiirusta Liverpooli peatreener Jürgen Klopp Gomezit veel suurtes mängudes väljakule panema. «See on olnud pikk vigastuspaus ning nüüd on ta taastunud, kuid me ei tohiks kiirustada. Ta on ikkagi veel noor poiss ning saame talle aega anda,» sõnas Klopp.

Lisaks liiguvad Inglismaa meedias kõlakad, et Klopp plaanib jaanuaris tuua meeskonda Saksamaa koondise keskkaitsja Jonathan Tahi. Eelmisel aastal umbes 8 miljoni euro eest Leverkuseni Bayeriga liitunud 20-aastane mängumees on Saksamaa koondises kirja saanud kaks mängu.