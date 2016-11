Selgusid Inglismaa kõrgliiga oktoobrikuu parimad

Chelsea mängis oktoobris Premier League’is neli mängu ning saavutas maksimaalsed 12 punkti. Hazard lõi nendes mängudes kolm väravat ning andis ka väravasöödu. Liigatabelis on Chelsea pärast 11. mänguvooru teine, jäädes Liverpoolist maha punktiga. Nende hooaeg kõrgliigas jätkub 20. novembril, kui mängitakse Middlesbrough'ga.

Your October @BarclaysFooty Manager of the Month is... Antonio Conte!



Congratulations to the @ChelseaFC boss pic.twitter.com/F9hAvSJ6VY