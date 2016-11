Jalgpalli otsepilt: Pärnu alistas ka kordusmängus Maardu ja kindlustas koha kõrgliigas

Enne mängu:

Pärnul õnnestus avakohtumises skoor avada juba 8. minutil, kui tabamus märgiti Maardu kaitsja Anton Aristovi omaväravaks. 30. minutil lõi Kristen Saarts 2:0 ja poolaja viimasel minutil Rauno Tutk Saartsi eeltööst 3:0. Teist poolaega oli mängitud kümmekond minutit, kui Saarts kasvatas Pärnu edu juba neljaväravaliseks, kuid 59. minutil eksis Pärnu väravavaht Kristjan Tamme ning Ilja Zelentsov vähendas penaltist Maardu kaotusseisu.

Punkti pani kohtumisele siiski Pärnu, kui 71. minutil lõi poolajal vahetusest sekkunud Tõnis Vihmoja lõppseisuks 5:1. See tähendab, et kordusmängust vajab Maardu omakorda suureskoorilist võitu ja peab lööma vähemalt viis väravat.

Pärnu peatreeneri Marko Lelovi sõnul tahetakse keskendumine säilitada viimase mängu lõpuni: «Nüüd hakkab ka meil Premium liiga hooaeg lõpule jõudma. Ei ole olnud kerge aasta, aga et ka järgmisel aastal kõrgemas seltskonnas mängimisest rõõmu tunda, on vaja veel viimasel üleminekumängul sada protsenti keskenduda.­»

Pärnu poolkaitsja Toomas Pent: «Pikk ja väsitav hooaeg hakkab lõppema, soovime viimase mängu lõpetada positiivselt ja tänada sellega meie tulihingelisi fänne, kes ei pelga kaasa elama tulla ka Eesti teise otsa.»

Maardu peatreener Andrei Borissov: «Pikendasime enda hooaga ja oleme valmis näitama, et suudame mängida meeskonnaga Premium liigast. Eesmärk on juba täidetud ning soovime lihtsalt oma fännidele ilusat jalgpalli näidata.”

Maardu mängija Rain Aasmäe: «Võime Esilliiga esimese hooajaga igati rahule jääda, täitsime endale seatud eesmärgid. Pärnu vastu läheme mängima pingevabalt, soovime oma fännidele pakkuda hooaja lõpetuseks ilusat jalgpalli.»

Mängu peakohtunikuks on Kristo Tohver, teda abistavad Sten Klaasen ja Hannes Reinvald. Neljas kohtunik on Silver Kõiv. Lisakohtunikeks on Juri Frischer ja Eiko Saar.