Alonso andis tugeva vihje oma tuleviku kohta

Kahekordne vormel-1 maailmameister Alonso sõlmis juba möödunud aastal suusõnalise kokkuleppe Porschega ning pidi osalema 2015. aasta Le Mansi 24 tunni sõidul, kuid Honda ei lubanud sellel toona juhtuda. Võimaluse sai endale tänavu Force Indias sõitev Nico Hülkenberg, kes ka võitis lugupeetava võidusõidu.

Viimasel kolmel hooajal kestvusautode MM-sarja Porschega sõitnud endine vormelipiloot Mark Webber lõpetas selle hooaja järel karjääri ning tema auks võttis sõna ka Alonso. «Sul on olnud imeline karjäär ning oled Porsche roolis saavutanud edu. Mind sa ära ei jõudnud oodata, kuid usun, et oled jätkuvalt siiski olemas ning saan sinult paljude asjade kohta nõu küsida, kui ma sinu jälgedes astun,» andis Alonso selge vihje oma tuleviku kohta.