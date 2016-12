Inglismaa kõrgliiga meeskond vallandas peatreeneri

Jalgpalliportaalide info kohaselt palus klubi Pardew'l ametist lahkuda. «Mul isiklikult on selle klubi suhtes väga positiivsed tunded ning olen kurb, et mu aeg siin on otsa saanud,» teatas Pardew oma ametlikus teates vallandamise kohta. «Tunnen, et mul on klubiga väga eriline side, ja loodan, et see ei katke. Soovin kõigile klubiga seotud inimestele edu tulevikuks ning loomulikult edu ka fännidele, kes on olnud suurepärased. Hetkel mul rohkem kommentaare pole,» lisas Pardew, kes sai Crystal Palace'i peatreeneriks 2015. aastal.

Liigatabelis on Crystal Palace 17 mänguvooru järel 17. kohal. Kogutud on 15 punkti, nende selja taga oleval Sunderlandil, kes on esimesena väljalangemistsoonis, on vaid üks punkt vähem.