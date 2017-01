Harutjunjan ja Luht alustasid USAs uut aastat edukalt

Harutjunjan ja Wyomingi ülikool alistasid skooriga 128:72 Colorado ülikooli. Eestlanna püstitas 100 jardi rinnuliujumises ka uue basseini rekordi ajaga 1.03,74, kirjutab Priit Aaviku ujumisblogi. Ta edestas lähimat konkurenti enam kui kolme sekundiga ning võttis kindla alavõidu. «Maria alustas väga hästi ning mulle väga meeldis, kuidas ta finišeeris. Ma arvan, et see oli päris hea ujumine ning paari nädala pärast on ta veelgi kiirem,» kommenteeris Harutjunjani treener Tom Johnson eestlanna ujumist.

Karl Johann Luht ja Louisana ülikool (LSU) alustasid enda hooaega Alabama esinduse vastu. Kahjuks tuli võtta skooriga 138:161 vastu kaotus. Luht pääses kõigil neljal ujutud alal poodiumile. Parim tulemus sündis 100 jardi vabaltujumises, kus eestlane läbis distantsi ajaga 44,91 ning saavutas kolmanda koha. Hooaja sees ei ole Luht nii kiiret aega veel näidanud, novembri lõpus püstitas ta võistlusteks ettevalmistudes isikliku rekordi ajaga 44,52. Individuaalselt ujus Luht esikolmikusse ka 100 jardi seliliujumises. Tema tulemus 49,76 andis taaskord kolmanda koha.

4x100 jardi vabaltujumises saavutas LSU teise koha ajaga 2.57,99. Eestlane ujus kolmandat vahetust ajaga 43,85, olles enda võistkonna kõige nobedam. 4x100 m jardi kombineeritud teateujumises saavutas LSU võistkond kolmanda koha, Luht ujus vabaltujumise etappi ning seda ajaga 44,30.

Harutjunjan on taaskord võistlustules 13.-14. jaanuaril, kui minnakse vastamisi Denveri ja Minnesota ülikoolidega. 13. jaanuaril teeb aasta esimese stardi ka Lõuna-California ülikoolis treeniv Ralf Tribuntsov, kui võisteldaks Wisconsini esindusega. Luhti näeb taaskord võistlusradadel 21. jaanuaril, kui sõidetakse Texasesse.