Kirvega peaaegu näpu maha löönud Noot jooksis Eesti rekordi

Noot ise on tänases jooksus pettunud, sest sise-EMi norm 3.44,00 jäi täitmata. «Ma ei läinud Eesti rekordi järgi, vaid eesmärk oli EM-norm. Ehmusin kõvasti ära, kui mõlemad tempomeistrid 600 m peal maha astusid ning mul jäi peaaegu kilomeeter üksi «raiuda». Üksi 3.44 joosta, näitab, et võimu on kõvasti ja hammas läks väga verele täna,» rääkis Noot ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele.

Ehk jäid täna sise-EM normist puuduolevad 63 sajandikku kipsis sõrme taha? Nooda sõnul lõi ta pühapäeval kirvega näpu pihta, kui mandril puid lõhkus. «Lõin näpu peaaegu maha ja luu katki,» rääkis Noot. Pärast juhtumit käis ta haiglas erakorralise meditsiini osakonnas, kus tal sõrmest pilti tehti, puhastati ja lahasesse pandi. Enne jooksu mainis ta rahustuseks, et ega see lahases sõrm teda jooksmast küll ei sega ning hoogu maha ei võta. «Valu on ajutine nähtus ja see mind ei häiri, kui mul on vaja kiiresti joosta,» kostis Noot.

