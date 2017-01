McLareni vormel-1 võistkond vihjab juurte juurde naasmisele

Nii andis McLaren esmaspäeval Twitteris teada, et esitleb uut autot 24. veebruaril, kasutades pildil väga palju oranži värvi, vahendab Autosport. Tiimi tegevjuht Zak Brown soovib McLareni kuulsale nimele taas elu sisse puhuda ning arvestades, et tegemist on vormel-1 maailmas kõrgelt hinnatud turundusguruga, mõistab ta visuaalse kuvandi tähtsust hästi. Browni sõnul on uus värviskeem juba tiimisiseselt kinnitatud.

«Usun, et uus auto on nii visuaalselt kui ka tehniliselt fännidele huvipakkuv. Näitasime seda McLarenis töötavatele poistele ja tüdrukutele ning kõik on väga elevil,» sõnas Brown, kelle väitel hakatakse tiimis asju nüüd «senisest teistmoodi tegema».

Oranž on McLareni ajalooline värv, seda karva autodega kihutati vormel-1 sarjas juba 1960ndatel aastatel ning üksikutel kordadel on seda kasutatud hiljemgi. McLareni autod olid aastatel 1968-71 oranžid nii vormel-1 sarjas kui ka Põhja-Ameerikas Can-Am sarjas võisteldes.

Oranži värvi on tiim kasutanud ka hooajaeelsetel testidel, kui neil pole põhitoetajatega veel sponsorlepinguid sõlmitud – apelsinivärvi autosid nähti rajal nii 1997. ja 1998. kui ka 2006. aastal. Hooaja käigus on siiski alates 1997. aastast kasutanud musta ja hõbedase värvi kombinatsiooni ning eelmisel aastal mindi alates viiendast etapist üle punamustale värviskeemile.

Brownil on muutusteks vabad käed, sest talvel lahkus võistkonnast pikaajaline juhatuse esimees Ron Dennis. 2015. aasta alguses rääkis Dennis, et ei näe mingit põhjust autode välimust pelgalt fännide soovide tõttu muuta. «Oleme võistkonnasiseselt sama asja arutanud. Kõik räägivad, et läheme jälle oranžile üle, sest see on McLareni vana värv. Aga just täpselt – see on vana värv. Miks pagan me peaksime ajas tagasi minema?» arutles Dennis toona. «Kas peaksime tegema auto, mis lihtsalt ilus välja näeb? Milleks? McLareni värv muutub ainult ärilistel põhjustel. Me ei hakka värvi muutma ainuüksi selleks, et kedagi õnnelikuks teha, kuna talle meeldivad oranži või kollast värvi autod.»

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw — McLaren (@McLarenF1) January 16, 2017

In the light of today's #McLaren F1 livery speculation, here are some orange ones, coz they're just so ultra-cool and all... #Fever pic.twitter.com/cwZ7uKBSMm — Jamie O'Leary (@mrjamieoleary) January 18, 2017