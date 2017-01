Manchester United müüs klubis põrunud noore tähe maha

Summa kasvab siis, kui Lyon jõuab Meistrite liigass ja Depayle pakutakse uut lepingut. Samuti on United BBC teatel surunud lepingusse sisse nii hollandlase tagasiostu kui ka edasimüümist puudutava klausli.

Lyon on praegu Ligue 1-s neljandal kohal, liidrist Monacost 11 punkti kaugusel. Kolmandal ehk viimasel Meistrite liigasse viival kohal olev PSG on kaheksa punkti kaugusel. 22-aastane Depay jõudis esindada Unitedit 53 mängus ja lüüa seitse väravat. Sel hooajal on Depay käinud Unitedi eest platsil vaid kaheksas mängus, kusjuures pärast oktoobri lõppu on ta väljakule pääsenud kõigest kaheksaks minutiks.

Unitedi peatreener Jose Mourinho ei heitnud noorele hollandlasele siiski midagi ette, vaid kiitis tema töössesuhtumist. «Mul on lihtne öelda, et Memphis käitus läbinisti professionaalselt. Kui keegi arvab, et sellega oli probleeme, siis ta eksib. Üks asi on, kui kedagi nähakse uhke autoga või edevates riietes, teine aga see, mis päriselt toimub,» selgitas Mourinho.

«Kõik peavad poisist lugu, ta püüdis kõvasti tööd teha, et rohkem võimalusi teenida, kuid oli pettunud, et neid võimalusi ei tulnud. Mul on tema kohta öelda vaid head. Ehk oli probleem selles, et meil on äärepoolkaitsja kohale nii palju mängijaid,» lisas Mourinho.

Depay lõi hooajal 2014-15 PSV ridades 30 liigamänguga 22 väravat ja oli Hollandi kõrgliiga suurim väravakütt. Nüüd sai temast aga järjekordne Louis van Gaali ajal Unitedisse saabunud, kuid maha müüdud staar.

Vaid aasta aega pidas klubis vastu 2014. aasta suvel hangitud Angel di Maria, kes müüdi edasi PSGsse, äsja lahkus aga poolkaitsja Morgan Schneiderlin, kes siirdus Evertoni ridadesse. Mourinho valikust on välja langenud ka Müncheni Bayernist ostetud maailmameister Bastian Schweinsteiger, kes on teeninud sel hoojal mänguaega vaid 16 minuti jagu.