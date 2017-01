Kas rallimaailma kaks suurmeest läksid omavahel tülli?

Eelmisel aastal sõitsid Latvala ja Ogier mõlemad Volkswageni tiimis, kui soomlane sai hooaja kokkuvõttes kuuenda koha ning prantslane krooniti üldvõitjaks. Kuulujuttude järgi olevat Latvala mullu kritiseerinud teravalt nii oma meeskonda kui ka Ogieri, kuid nüüd on Soome rallimees need jutud ümber lükanud.

«Need polnud minu sõnad. See oli halb tõlge,» väitis Latvala Autospordi portaalile, et kahe kange vahel polnud tüliõuna. «Sain selle peale väga pahaseks, sest ma ei räägi tavaliselt tiimist ja teistest sõitjatest sel viisil, mistõttu tahaksin Sebastieni ja tiimi ees vabandada. Samas nad teavad mind piisavalt hästi, et saada aru, et need polnud minu sõnad,» lisas soomlane.

Kuna Volkswagen lahkus sel aastal autoralli MM-sarjast, pidid nii Latvala kui Ogier leidma omale uued meeskonnad. Valitsev maailmameister sõidab tänavu M-Spordi meeskonnas, kus tema tiimikaaslaseks on Ott Tänak, Latvala sai töökoha Toyota meeskonnas. Lõppenud nädalavahetusel sõitsid mehed uue hooaja esimese etapi Monte Carlos, kus esikoha sai Ogier, Latvala oli tema järel teine ning Tänak kolmas.