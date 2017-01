Ralf Aroni sarjas tehti olulisi reeglimuudatusi

Ühe olulisema sammuna keelati autode testimine tuuletunnelis, samuti on tiimid kohustatud teatud andmeid omavahel jagama. Piirati testide hulka ning kärbiti ka võistlusnädalavahetusel töötavate inimeste ning võistkondi teenindavate veokite arvu.

Testida võib endiselt kuuel ametlikul ja kuuel eraviisilisel testipäeval, kuid varem oli tiimidel võimalus sõita ka radadel, mis kuulusid antud hooaja võistluskalendrisse. Tõsi, selleks ei tohtinud kasutada vormel-3 sarja autosid, kuid näiteks Motorpark ja Aroni senine tööandja Prema Powerteam kasutasid sellist võimalust sageli, andes sõitjate käsutusse muudetud tehnikaga Master-sarja vormelid. Nüüdsest on sarja kuuluvatel radadel keelatud testida ükskõik millise autoga.

Tiimid leppisid ühtlasi kokku, et pärast esimest kvalifikatsiooni on kahe kiirema tiimi kiireima sõitja autodest gaasi, pidurite ja kiiruse kohta saadud andmed kõigile avalikud. Sarja korraldajad loodavad, et see aitab väiksemaid ja napimate kogemustega võistkondi ning muudab sarja tasavägisemaks.

Muutusid ka mootorivahetuse eest määratavad karistused – enne liigutati sõitja mootorivahetuse korral igal juhul stardirivis kümme kohta tahapoole, nüüd tehakse seda aga vaid juhul, kui jõuallikas vahetati mehaanilise või elektroonilise vea tõttu. Kui vahetuse põhjuseks on avarii, milles on süüdi teine sõitja, karistust enam ei järgne.

Aastas tohib tiim mootoritele kulutada 65 000 eurot ehk senisest peaaegu kolmandiku võrra vähem. Kasvab uustulnukatele määratud auhinnaraha ning kahanevad sarja osalustasud. Kui siiani võis üks sõitja sarjas kaasa teha maksimaalselt kolm hooaega, siis nüüd on seda piirangut kasvatatud neljale aastale.

Mullu Prema Powerteami autoga uustulnukate arvestuses teise ja kokkuvõttes seitsmenda koha saanud Aron vahetas talvel võistkonda ning kihutab uuel hooajal Hitechi meeskonna värvides.