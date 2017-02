Liverpooli peatreener tunnistas halba uudist

Ings vigastas oma paremat põlve oktoobri lõpus peetud liigakarikamängul Tottenhamiga. Kuigi juba toona ennustati 24-aastasele ründajale pikka mängupausi, siis Liverpooli fännid lootsid siiski Ingsi naasmist sel hooajal. Nüüd on aga Klopp tunnistanud, et enne järgmist hooaega meest siiski platsil ei näe.

«Danny ei ole veel terve,» ütles Liverpooli peatreener. «Ta on teel sinna, aga see kõik võtab aega. Ma ei usu, et oleks võimalik teda sel hooajal veel näha. Vaatame selles osas rokem järgmise hooaja eelse ettevalmistuse suunas,» lisas Klopp.