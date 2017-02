Mihkel Räime World Touri debüüt lõppes katkestamise ja palavikuga

Kolme mehe vahel peetud lõpuduellis pälvis esikoha mullust võitu kaitsnud valitsev olümpiavõitja Greg van Avermaet (BMC), kes edestas Peter Saganit (Bora-Hansgrohe) ja Sep Vanmarcket (Cannondale Drapac), vahendas rattauudised.ee.

Oma Facebooki lehel kirjutas Räim sõidu kohta järgnevalt:

«Minu esimene World Touri sõit. Kahjuks ei olnud jaksu üle finišijoone veereda. Sõit oli raske ja Vuelta Andalucia viimasel päeval saadud külmetus tegi selle veelgi raskemaks. Viimased kaks päeva sain korralikult magada ja täitsa inimese tunne oli peal, kuid siiski piinas mind köha. Täna hommikul oli tunne nagu eilegi – köha, aga ei midagi nagu nii erilist, et peaks sooritust palju takistama. Igatahes pidime olema täna pildis ja jooksikute hulka end suruma.

Mul ei ole kunagi nii keeruline ja raske olnud jooksikute hulka proovimisega kui nüüd. Tase oli ikka midagi teistsugust, kui olin harjunud. Proovisin mitu korda eest ära saada ja pärast seda oli hing paelaga kaelas. Päris õiget minekut me ära ei tabanud ning Boivin asus üksi teisi jälitama, aga kahjuks see katse ebaõnnestus. Põhjus, miks pidime olema pildis, oli see, et selle põhjal võidakse jagada Flandria tuuri kutseid, mis on väga oluline.

Sõidust siis veel nii palju, et kui mehed olid eest läinud, oli aeg keha kergendada ning jooki tuua. Tänane teine eesmärk oli kaht meeskonna kõige kogenumat ratturit aidata heale positsioonile enne olulisi munakivilõike. Nii ma ka tegin. Andsin endast kõik, et nad saaksid olla heal possal, kahjuks ei olnud pooltõbisena piisavalt püssirohtu. Zak kukkus ca 10 min pärast seda, kui olin ta ette viinud ning jäi ka ise paari kukkumise taha. Tundsin, et sõidu alguses sai palju rahmeldatud ning tunne läks kehvemaks. Samuti olid saatanast tugevad köhahood.

Proovisin nii kaua punnitada, kui jõuan, kuid siis tuli piir ette. Sõitsin rattaga otse finišipaika. Käisin pesus ja siis tundsin väga suurt väsimust. Katsusin otsaesist – suure tõenäosusega palavik. Võtsin paracetamoli sisse, kuid ma ei ole sugugi kindel, kas homme Kuurne-Brüssel-Kuurnel stardin. Nii palju võin öelda, et tase oli kõva, kuid minu parim esitus see kindlasti ei olnud ning ootan huviga uusi Belgia sõite. Usun, et mul on, mida näidata, kuid enne tuleb terveks saada!»