Levadia täiendas ridu Horvaatia ründava poolkaitsjaga

24-aastane Krznarić on pärit Karlovaćist ning mängis seni Slovakkia kõrgliigas Zlaté Moravce ridades. «Mul on rõõm siin olla. Levadia on üks Eesti paremaid klubisid. Kuulsin oma sõbralt Toni Tipuricilt klubi kohta palju head ja jätkan siin meelsasti oma karjääri,» vahendab Levadia Krznarići sõnu.

«Eesti jalgpalli üldise taseme kohta ei oska ma veel palju öelda – olen osalenud ainult treeningutel ja kontrollkohtumistes. Meil on hea meeskond ja suudame kindlasti võidelda meistritiitli nimel,» sõnas poolkaitsja. «Loen oma tugevusteks üldist mängu ülesehitamist, samuti palli hoidmist.»

Levadia jaoks algab hooaeg laupäeval, kui avavoorus kohtutakse võõrsil FC Flora.