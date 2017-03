Võitmatu UFC-võitleja viidi kaalulangetamise tõttu haiglasse ning supermatš jääb ära

Nurmagomedov viidi kaalulangetamise tõttu tekkinud tervisehäirete tõttu haiglasse neljapäeva õhtul. Tänaseks on ta haiglast välja saanud, kuid arstide soovitusel jäeti matš Fergusoniga ära. Sealjuures oli tegu juba kolmanda korraga, kui Nurmagomedov – Ferguson matš ära jäeti.

Tänane matš olnuks Nurmagomedovil alates 2013. aasta septembrist alles viies. Vahepeal vabavõitluse valitseja Conor McGregoriga matši nõudnud Nurmagomedovil on vigastustega palju probleeme olnud ning seetõttu kritiseeris teda ka McGregor. «Kuidas ma saan sinuga võidelda, kui sa kogu aeg matšidest loobud,» oli iirlane kriitiline.

UFC bossi Dana White sõnul võiuks matš vabalt ka toimuda, kuid Nurmagomedovi tiim otsustas omapäi tegutseda. «Põhimõtteliselt otsustas tema tiim viia ta suvalisse haiglasse, selle asemel, et meile helistada. Oleks ta asju õigesti teinud, saanuks me matši päästa. See on tõsine asi, kuid õnneks läheb tal paremini. Temaga saab kõik korda,» ütles White.

Tegu oli kauaoodatud matšiga, sest mõlemad võitlejad on kergkaalu hierarhias kõrgel kohal: valitseva tšempioni McCregori järel on divisjoni pingereas Nurmagomedov, kohe tema järel aga Ferguson. Matš oleks peetud kergkaalu vahetiitli peale.