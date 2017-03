Margus Hunt sõlmis lepingu Super Bowli kahekordse võitjaga

1970. ja 2006. aastal Super Bowli võitjaks tulnud Colts sai lõppenud hooajal AFC konverentsi lõunadivisjonis kolmanda koha. Põhiturniiril koguti kaheksa võitu ja kaheksa kaotust ning play-off'i ei pääsetud. Klubi ajaloos on kohamängudele jõutud 27 hooajal, viimati 2014. aastal.

Juulis 30-aastaseks saav Hunt veetis Bengalsi ridades neli aastat, kuid oli sageli hädas vigastustega ega suutnud oma võimeid lõplikult realiseerida. Kokku käis Hunt Bengalsi eest NFLis platsil 44 mängus, sai kirja 1,5 vastase mahamurdmist ja 28 vastase takistamist ning blokeeris kolm vastaste lööki. Eksperdid märkisid ka äsjast tehingut kommenteerides, et Hundi mänguaeg on jäänud NFLis väga napiks ja võimed seetõttu lõpuni avanemata.

Welcome to #ColtsNation , @Margus_Hunt ! Joins @jabaalsheard , @keke_mingo , and @johnesimon51 in reloading our defense!

Margus Hunt's entire NFL career is just 752 snaps old. DeForest Buckner has played 255 more after his rookie season.