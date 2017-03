Pärnu leegionär: kahju, et siin Läti klubisid pole, aga vähemalt mõned lätlased on

Keel tunnistas, et tundis end kohtumise algul väga kindalt. «Mängu lõpus mitte nii kindlalt,» sõnas ta naerdes. «Esimene geim ajas kohe vihale, et selle ära kinkisime. Viiendas hoidsime ohje enda käes ja nemad pidid juba nuputama, mida teha. Pulk tuli ka tagasi võimsalt. Kogu meeskonna võit,» lisas sidemängija 12 silma toonud diagonaalründaja Hindrek Pulga esituse kohta, kelle peatreener Avo Keel vahepeal pingile vahetas, ent kes mängu lõpus taas säras.

Keel tunnustas ka vastaseid, eriti 32 punkti toonud austraallast Lincoln Williamsit. «Williamsi servid lõhkusid meid ikka korralikult. Olime hädas. Nad lõid üldse väga head servi.»

Nurgaründajana tegutsev Kudrjašovs on üks Pärnu emotsionaalsemaid mängijaid. Poolfinaalis jäi tema arvele 13 silma. «Selline mäng kasvatab sind ja muduab. Olen väga emotsionaalne, et oleme finaalis. Kurb vaid, et ühtegi Läti klubi finaalturniiril pole, aga vähemalt on Läti mängijad,» ütles lätlane, kes eelmisel aastal sai Jelgava ridades hõbeda.

Vaadates homsele finaali, usub Kudrjašovs, et Rakvere näitab sama isukat mängu kui täna Tartu vastu. «Nad pole sama meeskond, mis põhiturniiril ja tuleb raske matš. Eelmisel aastal polnud Rakverel lihtsalt õnne, et finaalturniiril kaks kaotust said.»

Homses finaalis kohtub Pärnu Rakverega, mäng algab kell 17.00 ja Postimees ning Kanal12 näitavad sellest ka otsepilti.