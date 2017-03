NBA legend Shaquille O'Neal usub kaljukindlalt, et Maa on lame

«Kyrie'l on õigus. Maa on lame. Jah, see on nii. On kolm viisi, kuidas on võimalik inimmõistusega manipuleerida: see, mida sa loed, mida sa näed ja mida sa kuuled,» pöördus O'Neal hämmastunud saatejuhi poole.

«Koolis õpetatakse meile esimese asjana, et Christoph Kolumbus avastas Ameerika. Aga kui ta siia jõudis, olid siin juba olemas heleda nahaga inimesed, kes suitsetasid rahupiipu. Mida see sulle ütleb? Kolumbus ei avastanud tegelikult Ameerikat,» jätkas ta.

«Seega, ma sõidan kogu aeg ühest USA otsast teise ja see kuradi maa on minu arust lame. Sõidan kogu aeg Floridast Californiasse ja nii lihtsalt on. Ma ei tee mingeid 360-kraadiseid ringe. Ja see jutt gravitatsioonist - oled sa viimasel ajal Atlantas ringi vaadanud ja kõiki neid kõrghooneid näinud? Sa tahad öelda, et Hiina on meie all? See pole nii. Maa on lame,» esitles neljakordne NBA meister oma nägemiust.

Lisaks O'Nealile ja Irvingule usuvad lapikusse Maasse NBA palluritest ka Golden State Warriorsi staar Draymond Green ja Denver Nuggetsi ääremängija Wilson Chandler.

Kuula kõnealust lõiku: