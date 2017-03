FC Barcelona lubab Lionel Messi osas suurepäraseid uudiseid

Messi tegi Barcelona särgis debüüdi 2004. aastal. 2012. aastal sai temast klubi läbi aegade suurim väravakütt, kui ta ületas Cesar Rodrigueze rekordi. 2014. aastal sai temast klubi suurim väravakütt Hispaania kõrgliigas, see tippmark kuulus varasemalt Telmo Zarrale, kirjutab Reuters.

Messit peetaksegi klubi läbi aegade parimaks mängijaks ja tiim on valmis tegema kõike, et temaga lepingut pikendada. Kuulujuttude kohaselt ei ole kokkuleppele jõudmine aga nii lihtne. Fernandez on aga kindel, et peagi saavad nad fänne rõõmustada.

«Messi pikendab lepingut. Ma olen seda alati öelnud,» teatas Fernandez Cadena Ser’ile. «Mul ei ole ühtegi kahtlust. Kui ma vaatan talle silma, siis näen, et ta on õnnelik. Ma ei taha siiski väga palju rääkida, kuna veel on mõned lahendamata küsimused.»

Samamoodi usub Fernandez, et klubiga pikendab lepingut ka Andres Iniesta, kelle praegune kontraht lõppeb samuti 2018. aasta suvel.