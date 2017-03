Postimees Šveitsis: Kelly Sildaru tõi MMi avamisele särtsu ja elevust

Kuna Sildaru võistleb enamasti täiskasvanutega, siis polnud ta oma konkurentidega varasemalt kohtunud. Seda enam, et tavapäraselt võistleb eestlanna pargisõidus ja Big Airi hüpetes. See aga ei tähenda, et noored rennisõitjad Sildaru nime ei teaks.

Ameeriklased, keda on võistlustel kokku kaheksa – neli poissi ja neli tüdrukut – paistsid tituleeritud Sildaru kohaolekust enim elevil olevat. Mõned ameeriklannad soovisid Sildaruga ka pilti teha, ent ei julgenud talt luba küsida.

Lõpuks paluti abi ühelt meessoost koondisekaaslaselt, kes Sildarule tüdrukute soovist teada andis. Edasine suhtlus läks juba libedamalt. Üheskoos mängiti lõbusat mängu, mille eesmärg eemalt vaadates oli mängupartneri varbale astuda.

Pühapäeval tuleb aga värskelt loodud sõprus paariks tunniks unustada, sest välja jagatakse juunioride maailmameistritiitel. Võistlused peaksid algama Eesti aja järgi kell 14, ent siin veedetud lühike aeg on näidanud, et ajakava ei ole kivisse raitud.