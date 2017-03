Täna: Kelly Sildaru jahib koos eakaaslastega rennisõidus MM-tiitlit

Šveitsis Crans-Montanas toimuvate võistluste eel on kohapeal saadud harjutada vaid korra, sest eilne treening jäeti suure tuule tõttu ära. Reedene trenn aga Sildarul õnnestus. «Mul on trikid kõik olemas. Olen varem renni sõitnud ning seega pole mul vaja midagi uut õppima hakata,» ütles ta pärast treeningut.

Võistlejatel on kolm katset, millest arvesse läheb parim. Kohtunikud hindavad hüpete kõrgust, stiili, trikkide keerukust, haardeid, maandumist ning uuenduslikkust. Rennisõidus on eesmärk kogu renn ära kasutada, mis tähendab, et kohustuslikku hüpete arvu ette kirjutatud ei ole. Sildaru harjutas reedel kava, mis keskendus viiele hüppele.

Kuna Sildaru pole varem oma konkurente võistlemas näinud ning ka treeningul ei õnnestunud tal eakaaslaste sooritusi näha, ei oska ta teiste sportlaste taseme kohta suurt midagi öelda. Nii palju, kui tema treenerist isa Tõnis Sildaru konkurente eemalt nägi, tundus tase talle suhteliselt ühtlane.

USA koondise treener DJ Montigny toob favoriitidest rääkides esmalt välja enda juhendatava Svea Irvingu. «Kelly Sildaru näitas esimesel treeningul head taset ning ka temal on võimalus,» lausus ta.

DJ Montigny. Foto: Sander Ilvest

Juunioride taset hindab Montigny üsna heaks. «Sportlased on küll noored ning kindlasti arenevad veel, aga talenti on siin küllalt. Ilmselt näeme päris häid sooritusi.»

Kui esialgu oli end võistlustele kirja pannud üheksa tüdrukut, siis ametlikust stardinimekirjast leiab kaheksa nime. See tähendab ühtlasi ka seda, et kvalifikatsioonivõistlust ei toimu ning pärast treeningsõite ja soojendust alustatakse finaalsõitudega.

Võistluste stardinimekiri