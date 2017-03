Kaaberma Beljajeva poolfinaalist: sellist kohtuniku apsakat pole mina näinud

Poolfinaalis kohtus Beljajeva korealanna Injeong Choiga ning et kolme perioodi järel oli seis 7:7 viigis, tuli lisaminut. Sellega oli aga palju segadust, sest kohtunik andis alguses lisaminuti, kus otsustanuks esimene torge ja aega lõpuni ei pea vehklema. Beljajeva sai seal justkui torke kirja, kuigi tegelikult torget polnud ja viga oli andurites. Pärast pikka arutelu pandi hoopis uus minut käima ja nüüd tuli see lõpuni vehelda ehk kohtunik otsustas nii nagu oleks pidanud kohe alguses tegema. Taas jupsis aga tehnika ning kõik see kulutas kõvasti aega ja närve. Et Beljajeval oli prioriteet, andnuks viik võidu talle. Ent korealana oli lõpus kindlam ja võttis 13:10 võidu. Seega Beljajevale pronksmedal. Finaalis alistas itaallanna Rossella Fiamongo Choi 14:9.

«Julia vorm on suurepärane ja ta on veel noor ja arenemisvõimeline. Medal on käes ja see on hea,» ütles peatreener Kaido Kaaberma, kes sellist kohtuniku apsakat enda sõnul varem näinud polnud. «See oli täielik kohtuniku ebakompetentsus. Raske öelda, kui palju selle nahka läks, aga Julia ei suutnud enam nii hästi keskenduda, aga sinnani oli ta ka selles matšis väga tubli.»

Et suvel ootavad epeenaisi ees nii Euroopa kui maailmameistrivõistlused, siis nende valguses on Beljajeva viimased tulemused justkui tormihoiatus. 24-aastane Beljajeva on sarnaselt teistele Eesti naisvehklejatele juba rohkelt tiitleid võitnud, individuaalsetest saavutustest säravaim on 2013. aasta maailmameistritiitel. Seejuures MK-sarjas oli veebruarikuine individuaalne esikoht Legnanost talle karjääri esimene.

Kaaberma hinnangul on Beljajeva sammu edasi astunud just psühholoogilise poole pealt. «Vehelda oskavad kõik meie tüdrukud, mida nad on ka näidanud nii individuaalturniiridel kui naiskonnavõistluses. Ega nad niisama neid medaleid pole võitnud, kord õnnestub üks, siis teine ja nüüd on Julia kord. Julia on uuesti leidnud kindluse individuaalselt ja just vaimse poole pealt tugevamaks muutunud,» kommenteeris peatreener.

Veerandfinaalis jäi Beljajeva Hong Kongi vehkleja Man Wai Vivian Kongi vastu kolmepunktilisse kaotusseisu, ent võitles end 8:8 viigini ja suutis siis lisaajal otsustava torkega võita 9:8. «See viimane torge oli just selline, millega ta näitas, et vaimselt on ta võimas,» ütles Kaaberma.

16 parema seas alistas Beljajeva 15:9 venelanna Tatjana Logunova. Kahes esimeses ringis «langesid» tartlanna mõõga läbi aga prantslanna Aurine Mallo (15:12) ja ukrainlanna Anfisa Pochkalova (15:9). 16 sekka pääses ka Kristina Kuusk, kes kaotas seal 10:15 Choile. 32 seas alistas Kuusk aga Irina Embrichi.

Erika Kirpu ja Nelli Paju kaotasid avaringis. Eesti mehed 16 parema hulka ei jõudnud. Sten Priinits langes välja teises ringis, Nikolai Novosjolov avaringis.