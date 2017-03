Inglismaa tippjalgpallur päästis kolme inimese elu

Kokkupõrge oli nii tugev, et paat murdus pooleks ning sellel viibinud kolm vanemat turisti kukkusid vette. Watmore’i isa Iani sõnul lõikas katamaraan paadi nagu noaga pooleks. «Kõik nägid katamaraani, aga eeldasid, et see möödub neist turvaliselt. Kui sai selgeks, et katamaraan sõidab paadile otsa, hakkasid pardal olijad kisama ja karjuma, aga see ei päästnud enam midagi,» vahendas Ian Watmore poja kirjeldust õnnetusest.

Üks vette kukkunud reisijatest oli äsja käinud puusaliigese operatsioonil, teine ei osanud ujuda ja kolmas oli üle 80 aasta vana. Duncan Watmore ronis katamaraani pardale ning aitas veest välja nii kolm vanainimest kui ka paadikapteni – seda vaid hetk enne paadi uppumist. Kuna üks naine oli saanud kokkupõrke tulemusel ka jalahaava, sidus Watmore oma särki žgutina kasutades tema jala kinni.

Watmore vigastas detsembris rängalt põlvesidet ja viibis Barbadosel puhkusel, taastudes operatsioonist. Isa sõnul oli ootamatu päästeoperatsioon hea, ehkki mõistagi soovimatu võimalus näha, kuidas põlv vastu peab. Pole teada, mis põhjusel katamaraan paadile otsa sõitis, kuid pealtnägijate sõnul viis politsei aluse kapteni endaga kaasa.

23-aastane ääreründaja Watmore mängis eelmisel hooajal Sunderlandi eest Inglismaa kõrgliigas 23 mängu ja lõi kolm väravat. Tänavu jõudis ta enne vigastust Sunderlandi esindada 14 kohtumises, kuid väravat kirja ei saanud.