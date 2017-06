Igapäevatöö juurde naasev Alonso on põnevil

Ehkki 35-aastane hispaanlane tahab kindlasti tulevikus uuesti Indy 500 võidusõidust osa võtta, et seal triumfeerida, siis praegu on tema suurimaks eesmärgiks konkurentsivõimelise meeskonnaga liitumine, et tulla taas vormel-1 sarja maailmameistriks. Alonso praegune tiim McLaren selliseid eeldusi aga ilmselgelt pakkuda ei suuda, kuid sellest hoolimata tuleb hispaanlasel võistelda sel nädalavahetusel hooaja seitsmendal etapil ehk Kanada GP-l.

«Indy 500 võidusõit oli unustamatu kogemus ning imeline oli sõita teistsugustes tingimustes täiesti erineva masinaga. Sõltumata sellest olen valmis naasma oma «igapäevatöö» ehk F1 sarjas võistlemise juurde. Ootan põnevusega oma vormeli rooli taha istumist ning tahan kohtuda jälle meeskonnakaaslastega,» rääkis Alonso Kanadas toimuva etapi eel.

Hispaanlase naasmist ootab ka McLareni meeskonna juht Eric Boullier. «Loomulikult ootame väga, et Fernando liitub taas meiega pärast seiklusrikast Indy 500 võidusõitu. Ta on kõigest mõne nädala jooksul saavutanud midagi fenomenaalset, mistõttu kogu meeskond ootab väga, et saaks teda õnnitleda muljetavaldava esituse eest,» rääkis Boullier.

Kanada GP toimub sel nädalavahetusel, mille põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 21.

Vormel-1 sarja paremusjärjestus Kanada GP eel: